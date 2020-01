PSG : Nasser Al-Khelaïfi rattrapé dans le dossier Eriksen

Dans : PSG.

Christian Eriksen n’a pas encore signé avec l’Inter Milan, et Tottenham est revenu auprès du PSG pour lui proposer le Danois au mercato.

Formation très ambitieuse en Italie, l’Inter Milan est en train de se renforcer cet hiver. Après Olivier Giroud qui devrait signer prochainement, le club lombard rêve de récupérer Christian Eriksen pour rivaliser avec la Juventus sur le long terme. Le milieu de terrain danois est poussé vers la sortie à six mois de la fin de son contrat, et a même été hué par son public lors du dernier match face à Liverpool, les fans lui reprochant son manque d’enthousiasme, signe d’un joueur déjà ailleurs dans sa tête. Mais pour le moment, les négociations entre les deux clubs bloquent, et selon The Mirror, Tottenham a ainsi rappelé le PSG pour lui faire savoir qu’Eriksen était toujours disponible pour une somme proche de 17 ME.

Une opportunité qui intéresserait Nasser Al-Khelaïfi, bien conscient qu’un joueur de ce talent à ce prix est forcément une aubaine. Avec toutefois un gros hic, le PSG ne se voit pas ajouter un milieu de terrain d’envergure sans un départ à ce poste, et Leandro Paredes ainsi que Julian Draxler, n’ont pas vraiment l’intention de changer d’air cet hiver. Si cela devait être le cas, le Paris SG repartirait certainement à l’assaut de l’international danois. Reste à savoir à quel point Paris veut Eriksen, et s’il est prêt à pousser l’un de ses milieux vers la sortie pour atteindre son objectif.