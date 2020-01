PSG : Eriksen recruté au mercato d'été, Paris est bouillant !

Dans : PSG.

Ces derniers jours, les rumeurs enflent autour d’un possible transfert de Christian Eriksen au Paris Saint-Germain durant le mois de janvier.

Et pour cause, l’international danois sera en fin de contrat en juin prochain, raison pour laquelle les Spurs ne s’opposeront pas à son départ lors du mercato hivernal. Récemment, c’est un prix de 30 ME qui était évoqué par les médias anglais pour le meneur de jeu de Tottenham, dans le viseur du PSG donc mais également du Real Madrid. Ce dimanche, le journaliste Nicolo Schira donne des précisions sur ce dossier et vraisemblablement, une arrivée de Christian Eriksen à Paris dans les prochains jours est peu probable.

En effet, les dernières informations de ce dossier indiquent que l’on se dirige finalement vers un départ pour zéro euro en juin prochain pour Christian Eriksen. Informé de la volonté de Tottenham de le conserver pour les six mois à venir, l’agent du Danois, à savoir Martin Schoots, a multiplié les pourparlers avec les clubs intéressés récemment. Le Paris Saint-Germain est toujours dans la course à la signature du joueur, tout comme le Real Madrid mais également l’Inter Milan. Pour s’attacher les services du milieu de terrain de Tottenham en juin prochain, il faudra lui offrir un salaire annuel de 9 ME en plus d’une grosse prime à la signature selon le journaliste italien. Reste à voir si le Paris Saint-Germain acceptera de s’aligner sur les demandes du joueur.