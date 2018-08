PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne kiffe pas ce groupe de la mort

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Mercato.

Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, après le tirage au sort de la Ligue des Champions (Naples, Liverpool, Étoile Rouge Belgrade) : « L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Ce sera de très bons matchs. Surtout pour vous les médias. Un peu moins pour nous. Notre groupe est le plus difficile de cette C1. Mais on a beaucoup de confiance. On va travailler pour gagner chaque match. On ne pense pas à la finale, on fera match après match. Ancelotti ? Ce sera un plaisir de revoir Carlo avec Naples. Il est déjà revenu au Parc l'an dernier avec le Bayern. Le mercato ? Cet été, c'était très compliqué, à cause de la Coupe du Monde, et de la fermeture du marché anglais début août. Bernat ? Peut-être... On travaille, il reste un jour pour se renforcer encore », a-t-il expliqué sur L'Equipe.