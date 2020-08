PSG : Neymar et Mbappé pas au niveau, Paris a perdu

Dans : PSG.

Supporter parisien revendiqué, Jérôme Rothen était aux commentaires du match de Ligue des Champions sur la chaine détentrice des droits, RMC Sport.

La défaite de son club de coeur l’a forcément touché, même si sur ce match, la plus grande solidité du Bayern Munich est difficile à contester. Le club allemand a su gérer les temps de jeu et n’a pas eu besoin de 50 occasions pour passer devant au score. Tout le contraire d’un PSG qui a encore une fois manqué de réalisme, et l’a payé au prix fort. En plus de cela, Neymar et Mbappé n’ont clairement pas répondu aux attentes, ne parvenant pas à tirer leur équipe vers le titre européen. Un constat que l’ancien joueur du PSG ne peut pas s’empêcher de faire, tant, avec un Neymar peu en réussite, l’animation offensive a été totalement absente. Une chose à corriger pour la suite, ce qui sera fait assurément selon Jérôme Rothen.

« Les explications sont toujours difficiles après une finale perdue. Il y a des joueurs en effet qui n’ont pas été au niveau de d’habitude. C’est compliqué sur ces matchs-là. Quand ça arrive sur votre meilleur joueur, c’est compliqué pour le PSG. S’il voulait gagner la Ligue des Champions, cela passait par un grand Neymar et un grand Mbappé. Cette finale, physiquement, Mbappé n’était pas au niveau, c’était déjà bien qu’il soit là avec la blessure qu’il a subie. Mais face à cette armada qu’est le Bayern Munich aussi, il faut le dire, c’est la meilleure équipe en Europe à l’heure actuelle. Ils sont super costauds. Après, il faut savoir faire mal à l’adversaire. Les Lyonnais ne l’avaient pas fait. Le PSG a eu beaucoup d’opportunités, il fallait avoir ce réalisme et cette efficacité, cela n’a pas été le cas. Décidément, cette Ligue des Champions ne veut pas venir à la maison. Maintenant, on ne peut pas tout centraliser sur Neymar. Après, pour passer le cap, il va falloir améliorer des choses. Leonardo va faire ce qu’il faut, ils sont entre de bonnes mains. Cette épopée reste magnifique, ils sont rentrés dans le coeur des supporters parisiens », a souligné le consultant de RMC, persuadé que l’accueil des joueurs sera chaleureux à leur retour en France.