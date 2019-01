PSG : Naples refuse, Allan enfonce la porte pour signer à Paris

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Après l’Argentin Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain fait le forcing pour s’offrir un deuxième milieu de terrain.

Si l’on en croit Carlo Ancelotti, cette deuxième recrue ne sera pas Allan (28 ans). L’entraîneur de Naples a en effet assuré que le Brésilien ne bougerait pas cet hiver, les négociations entre les deux formations n’ayant pas abouti. Cela n’a pas empêché le coach italien de mettre son joueur à l’écart pour le choc face au Milan AC ce samedi. Preuve que le milieu défensif vit mal la situation. Le média transalpin Il Mattino confirme et ajoute qu’Allan, malgré la porte fermée, pousse pour un transfert au PSG.

L’international auriverde a été séduit par le projet présenté et par l’offre salariale à 8 M€ par an. Son agent aurait même tenté de relancé le président Aurelio de Laurentiis. Mais rien n’y fait, le Napoli, qui aurait rejeté une proposition parisienne à 65 M€, se montre intransigeant. A en croire le Corriere dello Sport, Paris aura plus de chances de finaliser ce transfert l’été prochain, lorsque les limites du fair-play financier seront moins gênantes.