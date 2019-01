PSG : Ancelotti met brutalement fin au transfert d'Allan

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Tout proche de faire signer Leandro Paredes, le Paris Saint-Germain garde plusieurs options ouvertes, le revirement de situation dans le dossier De Jong ayant bien plombé l’ambiance.

Antero Henrique a ainsi relancé un dossier qui semblait impossible dernièrement : celui menant à Allan. Le milieu défensif de Naples est taillé pour la Ligue des Champions, et il a impressionné avec le club italien, notamment face au PSG. Mais les montants évoqués sont astronomiques, ce qui n’a pas empêché les deux formations de discuter autour d’une somme qui finirait par dépasser les 100 ME. Une opération qui remettrait tout de même beaucoup de choses en cause sur le plan du fair-play financier. Pas forcément impliqué dans les négociations, Carlo Ancelotti a toutefois sifflé la fin de la partie ce vendredi en conférence de presse. Pour l’entraineur de Naples, le Brésilien ne partira pas cet hiver, même s’il en est très tenté.

« Il n’est pas convoqué pour Milan – Naples. Il a vécu une semaine agitée. Les négociations ? Heureusement, il va rester et rien de plus. Le PSG le voulait, mais on n’avait pas la nécessité de le vendre. Il était tenté de rejoindre Paris, mais il va rester avec nous. Cela n'a pas été difficile de le retenir. Tout était clair pour nous. Il n'y avait aucune nécessité de notre côté de vendre Allan. C'est le PSG qui le voulait et il y a donc eu des négociations. Le club a respecté l'exigence du joueur d'étudier les conditions d'un possible transfert. Mais elles n'étaient pas réunies et le joueur a très bien compris. Il n'y aura aucun problème pour la suite », a assuré le Mister, ancien coach du PSG, et qui est persuadé que le club de la capitale française en restera là pour cet hiver.