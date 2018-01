PSG : Le PSG donne son accord à Nantes, reste à convaincre le joueur

Dans : PSG, Mercato, FC Nantes.

Vendredi, Unaï Emery a clairement fait savoir que Lucas et Hatem Ben Arfa étaient invités à quitter le Paris SG lors de ce mercato d'hiver. Concernant Ben Arfa, on sait que ce dernier ne cherche pas vraiment un nouveau club, mais pour le Brésilien il pourrait en aller autrement. Cependant, si Lucas est disposé à quitter le PSG, il cherche un club à la hauteur de ses ambitions sportives. Et c'est ainsi qu'il semble ne pas vouloir étuder l'offre du FC Nantes, qu'il ne juge pas réellement de son standing. Il n'empêche, dans L'Equipe, Waldemar Kita insiste et pense pouvoir convaincre Lucas, d'autant plus que le Paris SG a donné son accord.

« Moi, je ne suis pas un mec qui rêve. Ce qui compte, c’est : est-ce que c’est faisable ou non ? Du côté de Paris, on me dit : “Pas de problème.” C’est avec le joueur et l’agent que c’est plus compliqué. Il a sûrement des propositions de grands clubs mais, personnellement, je trouverais ça bien qu’il reste en France parce que partir comme ça à l’étranger au mois de janvier, c’est toujours délicat. Chez nous, il ne perdrait pas de sa valeur, au contraire. Pour pouvoir séduire, il faut le contact direct. Moi, j’ai été correct, j’ai d’abord contacté la direction du PSG. Encore une fois, ils m’ont répondu oui sur le principe. Le problème, c’est que ça traîne depuis deux-trois mois avec son agent. Le dossier reste ouvert », confie le président du FC Nantes, visiblement convaincu que l'affaire peut se faire durant ce mois de janvier. Lucas a les clés de ce dossier dans les mains.