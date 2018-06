PSG : N'Golo Kanté au PSG, l'assaut se prépare au Qatar !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

L'UEFA n'ayant pas sanctionné le Paris Saint-Germain, le club de la capitale peut envisager sereinement son mercato estival 2018 et ceux qui voyaient le PSG rester très sage sur le marché des transferts se sont trompés. Selon Paris-United, c'est actuellement du côté de Doha qui se prépare l'offensive du Paris SG et le premier dossier tout en haut la pile concerne N'Golo Kanté, le milieu de terrain international tricolore de Chelsea. On le sait, depuis des semaines Antero Henrique travaille sur ce dossier, mais le directeur sportif du Paris Saint-Germain est désormais passé à la vitesse supérieure.

« Antero Henrique a multiplié les déplacements à Londres ces dix derniers jours, afin de trouver un accord avec ses représentants. Le dossier avance positivement et Henrique va entamer les négociations avec Chelsea », précise le site spécialisé, qui affirme qu'Antero Henrique était dans la capitale du Qatar ces derniers jours afin de parler de tout cela avec l'Emir du Qatar, lequel a toujours le dernier mot lorsqu'il s'agit des transferts les plus onéreux. Et pour convaincre Chelsea de céder son infatigable milieu de terrain, il est évident que le PSG devra lâcher plusieurs dizaines de millions d'euros, le chiffre de 70ME étant évoqué.