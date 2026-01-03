L1 : Gros coup dur pour le Paris FC contre le PSG

Le Paris FC sera privé de l’un de ses joueurs majeurs pour le déplacement sur la pelouse du PSG dimanche soir.

Sorti sur blessure contre Lille le 23 novembre, Pierre Lees-Melou ne fera pas son retour pour le derby de Paris face au PSG ce dimanche soir. Et pour cause, L’Equipe annonce que l’ancien joueur de Nice et de Brest va manquer un mois de compétition. Un coup dur pour le Paris FC puisque le joueur de 32 ans a été opéré du tibia, ce qui entraîne par conséquent son absence pour plusieurs semaines. De retour à l’entraînement ces derniers jours, Lees-Melou est à l’écart du groupe.