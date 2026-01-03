ICONSPORT_280893_0102

L'OL n'a arnaqué personne, un record de 31 ans tombe

OL03 janv. , 12:40
parGuillaume Conte
Le transfert onéreux de Lucas Perri de l'OL à Leeds a provoqué l'incompréhension du côté du club anglais. Mais les performances du gardien brésilien permettent d'enfin justifier cette dépense.
Dans son obligation de libérer de la masse salariale et de faire de grosses ventes, l’Olympique Lyonnais a rapidement vendu une de ses bonnes pioches issues de Botafogo. Recruté pour 6,5 millions d’euros en provenance de l’autre club de John Textor, Lucas Perri a impressionné avec Lyon au point de ne rester qu’une saison complète dans le Rhône. En juillet dernier, il a pris la direction de Leeds pour la somme de 16 ME. Une très belle vente pour l’OL, qui réalise une belle culbute financière.
Les débuts de Lucas Perri ont toutefois inquiété chez les Peacocks. Cinq buts encaissés contre Arsenal lors de son deuxième match, une blessure au bras qui l’a éloignée pendant un mois, un passage sur le banc ensuite, les fans de Leeds n’ont pas été convaincus. Surtout qu’à son retour en novembre, il a encaissé 11 buts en quatre matchs.
Mais ces dernières semaines, le décollage de l’ancien de l’OL est enfin palpable. Enfin un match sans but pour Lucas Perri, avec ses parades qui ont permis à Leeds de tenir le 0-0 sur le terrain de Liverpool. Une performance saluée par les médias qui suivent le LUFC, qui ont souligné que ce n’était plus arrivé à la défense de Leeds de sortir inviolée d’un déplacement à Anfield depuis 1995. Lucas Perri va désormais devoir maintenir ce cap pour aider les Peacocks à aller chercher le maintien en Premier League. Mais le fait qu’il soit redevenu le numéro 1 incontesté à Leeds et qu’il aide à expliquer enfin les 16 ME placés en lui justifie enfin ce transfert qui a beaucoup fait parler à Elland Road.
