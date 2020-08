PSG : N’enterrez pas le Paris SG, le conseil d’Ander Herrera

Dans : PSG.

Très déçu après la défaite contre le Bayern Munich (1-0) en finale de la Ligue des Champions, Ander Herrera a utilisé des mots forts pour exprimer son sentiment. Mais le milieu du Paris Saint-Germain reste confiant pour l’avenir.

A l’image de Neymar, en larmes après le coup de sifflet final, les joueurs du Paris Saint-Germain étaient très affectés par la défaite en finale de la Ligue des Champions. On sait que les hommes de Thomas Tuchel s’étaient promis de tout donner pour atteindre leur objectif, d’où la frustration d’Ander Herrera au micro de RMC Sport. Le milieu de terrain s’est en effet lâché sur son état d’esprit avant d’encourager le club francilien à se servir de ce beau parcours pour retenter sa chance dès la saison à venir.

« Maintenant, on se sent comme des merdes honnêtement, a reconnu l’Espagnol. Mais on doit réfléchir, on a fait quelque chose de très important. On a construit quelque chose d'important pour le club, pour nos supporters. Maintenant il n'y a de mots pour personne mais demain, je pense qu'on va repenser à ce qu'on a fait, au groupe qu'on a construit, aux choses qu'on a faites ensemble. C'est difficile pour moi, ce sera difficile de dormir, de parler. On va essayer de revenir ici (en finale). On a fait quelque chose de très important, on ne va pas tout mettre à la poubelle. On va faire la prochaine saison bien sûr, on va le faire. (...) On doit commencer samedi pour le prochain rêve. » De retour à la réalité, le PSG débutera son championnat à Lens.