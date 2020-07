PSG : Mukiele est parfait, le Qatar prêt à dégainer

Dans : PSG.

Soucieux de recruter des joueurs français cet été au mercato, le PSG explore les pistes Tanguy Ndombele, Boubacar Kamara ou encore Léo Dubois.

Le club de la capitale cherche à se renforcer en défense et au milieu de terrain, secteur où de nombreux Français très prometteurs ont éclos ces dernières années. A la suite du départ de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain se retrouve dans l’obligation de recruter un latéral droit et à ce poste, Léo Dubois intéresse le champion de France en titre. Mais selon les informations récoltées par Football Inside, le Lyonnais n’est pas la priorité de Leonardo. En effet, le média affirme que le directeur sportif du PSG privilégie la piste menant à Nordi Mukiele, le prometteur latéral de 22 ans évoluant au Red Bull Leipzig depuis deux ans.

Le RB Leipzig un peu trop gourmand ?

Transfuge de Montpellier, celui qui est également capable de jouer dans l’axe ou dans une défense à trois progresse à vitesse grand V en Allemagne, ce qui a retenu l'attention des décideurs parisiens. Reste que financièrement, la piste Nordi Mukiele n’est pas très économique pour le Paris Saint-Germain. Et pour cause, le Français est sous contrat jusqu’en juin 2023, et le Red Bull Leipzig pourrait bien réclamer jusqu’à 40 ME pour accepter de le vendre. Une somme importante que le PSG aura du mal à sortir pour un seul joueur, Leonardo ayant l’intention de recruter un défenseur central, un latéral droit et un milieu défensif avec moins de 100 ME cet été. En attendant de savoir si l’opération est possible financièrement pour Paris, il est en tout cas intéressant de voir que Nordi Mukiele figure toujours sur les tablettes du club de la capitale dans l’optique de ce mercato estival…