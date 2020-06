PSG : Léo Dubois recruté, Paris n’a pas le choix !

Dans : PSG.

Le PSG a besoin d'un latéral droit et vise Léo Dubois, car le joueur de l'OL répond à un besoin particulier du club de la capitale.

Le saison n’est même pas encore officiellement terminée en Europe, que ce soit pour les championnats étrangers ou les Coupes d’Europe, mais de nombreux clubs travaillent déjà sur un mercato qui s'annonce très bizarre. Le PSG est particulièrement concerné avec ses nombreux joueurs en fin de contrat, et des départs qui réduisent considérablement l’effectif de Thomas Tuchel. Notamment en défense où cela risque d’être très léger numériquement avec les fins de contrat de Layvin Kurzawa, Thiago Silva et Thomas Meunier. Concernant le Belge, il laisse un gros vide dans un secteur où Colin Dagba n’a pas répondu aux attentes, tandis que Thilo Kehrer n’est pas totalement à l’aise. Le PSG va devoir se trouver un titulaire, et la piste menant à Léo Dubois a été révélé par le Journal du Dimanche. Recruter l’international français ne sera pas donné, sachant que l’Olympique Lyonnais ne l’a pas du tout mis sur la liste des transferts.

Mais il y a aussi une raison à prendre en compte pour le PSG, obligé par l’UEFA de présenter dans ses listes de joueurs inscrits à l’UEFA 8 joueurs formés localement. Cela devient de plus en plus difficile à réaliser pour le Paris SG, surtout avec les départs d’éléments comme Kouassi et Aouchiche qui remplissaient les cases. Faire venir Dubois, formé en France et qui remplit ce critère, permettrait de régler en partie ce problème et de recruter un titulaire capable de mettre tout le monde d’accord. Le PSG l’a à l’oeil, même si encore une fois, l’OL compte sur l’ancien nantais pour les saisons à venir, et cherche plutôt à se défaire de ses concurrents Rafael et Kenny Tete.