PSG : Mourinho se sert de Martial pour battre Paris au mercato

Non retenu par le Bayern Munich, qui réclame 50 M€ pour son transfert, Jérôme Boateng se rapproche du Paris Saint-Germain.

Le club francilien a fait la moitié du chemin en trouvant un accord avec le défenseur central. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec la direction bavaroise. Et le plus rapidement possible. En effet, Manchester United tente de chiper l’international allemand. Le pensionnaire de Premier League a proposé un échange avec l'attaquant français Anthony Martial, en conflit avec son manager José Mourinho. A priori, cela pourrait être une bonne affaire pour le Bayern. Pourtant, Karl-Heinz Rummenigge a refusé sans la moindre hésitation.

« Nous avons déjà quatre ailiers : Ribéry, Robben, Coman et Gnabry. Et Alphonso Davies vient de nous rejoindre (le Canadien de 17 ans arrivera en 2019 en provenance de Vancouver, ndlr). En ajouter d’autres causerait des problèmes à l’entraîneur », a expliqué le président du champion d’Allemagne à Bild. Pour concurrencer le PSG, les Red Devils devront eux aussi transmettre une offre à 50 M€. MU restera-t-il dans la course ? Pas sûr, étant donné que la piste Yerry Mina semble plus abordable.