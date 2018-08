OL : Mourinho donne le top départ et met Lyon hors course

Dans : OL, Premier League, Mercato.

Qui sera le nouveau défenseur central de l’Olympique Lyonnais ? A priori, ça ne sera pas Yerry Mina. Après ses performances remarquées et ses trois buts inscrits au Mondial 2018, le Colombien a tapé dans l’oeil du club rhodanien.

Une piste séduisante dans la mesure où l’ancien joueur de Palmeiras n’entre pas dans les plans d’Ernesto Valverde au FC Barcelone. Mais plus les semaines passent et plus les mauvaises nouvelles s’accumulent sur ce dossier. L’OL se retrouve confronté à une rude concurrence, surtout depuis que Manchester United, recalé par Leicester City pour Harry Maguire, s’est rabattu sur Mina après l’accord du manager José Mourinho.

Résultat, le Barcelonais a écarté toutes les autres propositions, révèle The Sun. Les Red Devils en auraient profité pour envoyer un dirigeant chargé de rencontrer l’agent du joueur et de conclure un transfert à 40 M€. Difficile de rivaliser pour l’OL, qui tente de se consoler avec le Portugais Ruben Dias (21 ans), le défenseur central du Benfica Lisbonne qui plaît beaucoup à l’entraîneur Bruno Genesio.