PSG : Mourinho rival de Paris dans le money-time du mercato !

Dans : PSG.

La dernière ligne droite du mercato promet d’être mouvementée à Paris, où le directeur sportif Leonardo aimerait recruter un défenseur et un milieu défensif.

Idéalement, le Paris Saint-Germain aimerait s’offrir ces deux renforts sous la forme de prêts avec option d’achat, afin d’économiser un gros transfert en cette période de crise sanitaire et financière. Plusieurs pistes sont actuellement creusées par Leonardo. En défense, le directeur sportif brésilien apprécie le profil, la mentalité et la polyvalence d’Antonio Rudiger, bon soldat de Frank Lampard à Chelsea la saison dernière. Mais selon les informations obtenues par Sky Sports, ce dossier est loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît. Et pour cause, les Blues aimeraient un transfert sec pour l’Allemand. Surtout, le PSG n’est pas seul sur ce dossier. Également à la recherche d’un défenseur pour compléter l’effectif de Tottenham, José Mourinho est aussi sur le coup et fait de l’ombre au PSG…

Ce n’est pas le seul et unique dossier sur lequel Leonardo et le Special One sont au coude à coude. Le média britannique dévoile que les Spurs sont également intéressés par le profil de Milan Skriniar, le taulier de l’Inter Milan. Toutefois, cette piste semble délicate, aussi bien pour le Paris SG que pour Tottenham, pour la simple et bonne raison que la valorisation du Nerazzuri est bien supérieure à celle de Rudiger, et qu’il sera compliqué pour le PSG et Tottenham de s’aligner financièrement sur les exigences de l’Inter Milan. Enfin, un troisième dossier lie le finaliste de la Ligue des Champions 2020 à celui de l’édition 2019. Il s’agit, comme indiqué par ailleurs sur notre site, du cas Dele Alli. L’international anglais de 24 ans n’est clairement plus dans les petits papiers de José Mourinho, lequel ne serait pas opposé à son départ. Intéressé, le PSG a sollicité Daniel Levy afin d’obtenir le prêt avec option d’achat de ce milieu offensif polyvalent. Une proposition qui reste pour l’heure sans réponse, le boss de Tottenham semblant hésiter. Le mercato ferme ses portes dimanche soir et assurément, Paris et les Spurs n’ont pas fini d’être liés…