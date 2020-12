PSG : Mourinho clashe Alli, voie royale au mercato

Dans : PSG.

Depuis cet été, le nom de Dele Alli revient en permanence comme une piste crédible pour le Paris Saint-Germain au mercato. Et la venue de Pochettino au PSG pourrait y contribuer.

Leonardo observe la situation de l’international anglais depuis plusieurs semaines. En manque de temps de jeu à Tottenham, Dele Alli souhaite rapidement se relancer dans l’optique de l’Euro 2021 à l’issue de la saison. Plus que jamais, un départ des Spurs est à l’ordre du jour pour le polyvalent milieu de terrain de 24 ans. Un constat d’autant plus valable après la victoire de Tottenham face à Stoke City en quart de finale de la Cup, mercredi soir (3-1). Titulaire au coup d’envoi, Dele Alli a été remplacé peu après l’heure de jeu, ce que le principal intéressé n’a pas apprécié du tout, faisant part de son mécontentement à José Mourinho.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le Special One n’a pas pris de pincettes. « Ils nous ont surpris lors de la contre-attaque alors, oui, j'étais bouleversé » a expliqué José Mourinho afin de justifier la sortie prématurée de Dele Alli. « Un joueur qui joue dans cette position doit faire le lien et être créatif, pas créer des problèmes pour son équipe lors d'une contre-attaque ». Un constat très cash de la part de José Mourinho, pour qui Dele Alli a causé plus de problèmes qu’autre chose à Tottenham durant ce match de Cup. Des propos qui ne devraient pas plaire à l’international anglais, et qui vont sans doute renforcer sa volonté de quitter Tottenham au mois de janvier. Reste maintenant à voir quels seront les clubs intéressés, et si le PSG se positionnera afin d’accueillir ce joueur extrêmement prometteur mais également très irrégulier. Marc Levy, le charismatique et autoritaire président de Tottenham, sera crucial dans ce dossier.