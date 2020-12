PSG : Paris et Monaco, la Ligue 1 fond sur Dele Alli !

Dans : PSG.

Cet été, il a longtemps été question d’un possible prêt de Dele Alli (Tottenham) au Paris Saint-Germain dans la dernière ligne droite du mercato.

A cette époque, le milieu de terrain anglais de 24 ans n’entrait pas réellement dans les plans de José Mourinho chez les Spurs. Trois mois et demi plus tard, la donne est similaire. Effectivement, Dele Alli se contente des miettes en Premier League avec seulement 75 minutes de jeu au compteur. Un bilan famélique pour celui qui vise une place dans le groupe de Gareth Southgate pour l’Euro 2021 à l’issue de la saison. En toute logique, un départ de Dele Alli au mercato hivernal est ainsi dans les tuyaux. A en croire les informations obtenues par le Daily Mail, le Paris SG est toujours sur le coup, à l’affût d’une bonne opportunité sous la forme d’un prêt.

Mais à la surprise générale, on apprend ce mardi que le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club de Ligue 1 intéressé par la perspective de récupérer l’ancien joueur du MK Dons au mois de janvier. En effet, l’AS Monaco a également manifesté son intérêt pour Dele Alli, un joueur dont le profil se rapproche pourtant de certains éléments déjà à la disposition de Niko Kovac en Principauté comme Cesc Fabregas, Aurélien Tchouaméni ou encore Youssouf Fofana. Pour l’heure, le tabloïd anglais ne précise pas si les deux clubs français sont intéressés par un transfert ou par un prêt de Dele Alli au mercato hivernal. Ce qui est en revanche certain, c’est que José Mourinho ne s’opposera pas au départ de l’international anglais, lequel passe derrière Tanguy Ndombele, Pierre-Emile Hojbjerg, Giovani Lo Celso, Moussa Sissoko ou encore Harry Winks au milieu de terrain. L’opportunité de réaliser un coup retentissant existe bel et bien pour les deux clubs français intéressés…