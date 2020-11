PSG : Motta, Pochettino, Allegri, Leonardo a fait son choix

Dans : PSG.

Sauf en cas de nouvelle présence en finale de la Ligue des Champions, voire de victoire finale, Thomas Tuchel aura du mal à conserver son poste d’entraineur au Paris Saint-Germain.

Le torchon brûle avec Leonardo, et même si le directeur sportif a récemment pris la parole pour confirmer l’entraîneur allemand à son poste, une prolongation est impensable. Au plus tard, l’ancien coach de Dortmund va céder sa place en fin de saison. Trois noms reviennent régulièrement pour lui succéder : l’expérimenté italien Massimiliano Allegri, le très demandé Mauricio Pochettino, et l’ancien métronome du PSG Thiago Motta. Chaque entraineur à ses arguments, et ils ont en tout cas tous l’avantage d’être libre et désireux de rejoindre le champion de France pour une nouvelle aventure. Qui sera donc le sixième technicien de l’ère QSI, après Kombouaré, Ancelotti, Blanc, Emery et Tuchel ?

Selon le média espagnol TodoFichajes, Leonardo a une préférence, et ce n’est plus pour Massimiliano Allegri. En effet, la volonté du Brésilien serait de confier les commandes à Thiago Motta, qui a fait ses preuves avec les U19 avant de partir après une incompréhension durable avec sa hiérarchie et notamment Antero Henrique. Avec l’ancien directeur sportif, les choses ont dégénéré au sujet de l’utilisation des jeunes, des départs en masse et des choix forcés par le Portugais. Mais cette période est à conjuguer au passé, Henrique ayant rapidement été écarté, tandis que Thiago Motta a déjà assuré qu’il n’avait aucune rancoeur. Les bases d’une collaboration sont donc lancée, surtout si Leonardo a bien un faible pour l’Italo-Brésilien, qui a aussi l’avantage d’être beaucoup moins cher comme entraineur que Allegri par exemple.