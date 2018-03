PSG : Motta ou Diarra ? Verratti a choisi pense Pierre Ménès

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Compte tenu de sa prestation décevante à Madrid (3-1), Giovani Lo Celso ne devrait pas rejouer le huitième de finale retour de la Ligue des Champions en tant que sentinelle.

Cela se jouera sûrement entre Lassana Diarra et Thiago Motta, les deux milieux défensifs à qui l’entraîneur Unai Emery donne un temps de jeu similaire. Du coup, il est pour le moment difficile de deviner le choix de l’Espagnol avant la deuxième manche au Parc des Princes mardi. Mais depuis la performance de l’ancien joueur de l’Inter Milan contre l’Olympique de Marseille (3-0) mercredi en Coupe de France, Pierre Ménès croit connaître la décision du technicien.

« Qui de lui ou de Diarra pour jouer sentinelle mardi prochain ? Je pense que la réponse passe par… Verratti, a commenté le consultant de Canal+ sur son blog. Cela faisait longtemps que je n’avais pas vu l’Italien aussi brillant et actif. Et comme par hasard, cela tombe le soir où Motta réintègre le onze de départ parisien. Il est acquis que Marco est plus à l’aise avec son aîné à ses côtés et c’est pour cette raison qu’à mon sens, l’Italo-Brésilien devrait débuter face au Real. »

Motta, le favori

« Sachant aussi que son expérience et son vice pourraient s’avérer précieux. Et qu’il n’était pas là lors des trois dernières catastrophes à l’extérieur du PSG en LdC (Barça, Bayern, Real), a rappelé Ménès. Beaucoup d’arguments qui plaident en sa faveur… » Sans oublier qu’avant ses blessures, Motta a toujours été le titulaire indiscutable d’Emery devant la défense. Le gaucher a donc de grandes chances de débuter face au Real.