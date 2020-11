PSG : « Monstrueux », Kean doit être titulaire à Manchester !

Dans : PSG.

Prêté par Everton, Moise Kean réalise un excellent début de saison avec le PSG.

Arrivé en tant que joker de Mauro Icardi, le joueur de 20 ans a profité des absences de l'Argentin pour s'imposer comme un élément important de l'attaque parisienne. Buteur à 6 reprises en 10 apparitions, Moise Kean a notamment offert une victoire cruciale en Turquie face à Başakşehir grâce à un doublé. Des prestations qui ne passent pas inaperçues. Consultant pour PSGTV, Gregory Paisley a encensé l'Italien.

« Je tiens aussi à souligner l’excellente fin de match de Moïse Kean face au RB Leipzig quand il est entré en jeu. Depuis le début de la saison, il est monstrueux, c’est un véritable point de fixation pour ses coéquipiers. J’ai été défenseur et ce genre de joueur use les défenses » a déclaré l'ancien défenseur parisien. Alors que le trio d'attaque Di Maria - Neymar - Mbappé a montré ses limites face à Leipzig, l'apport d'un point de fixation tel que Moise Kean pourrait apporter d'autres solutions au jeu du PSG. Bien que moins technique que ses concurrents, le joueur prêté par Everton est un vrai 9, capable de conserver le ballon dos au but, et de fixer les défenses grâce à son physique imposant. Face à des défenseurs tels que Harry Maguire ou Victor Lindelöf, un profil de pivot serait grandement utile. Buteur lors du dernier match contre Bordeaux (2-2), le natif de Verceil est en grande forme. Suffisant pour pousser Thomas Tuchel à mettre une de ces stars sur le banc à son profit ? Réponse mercredi soir à Old Trafford.