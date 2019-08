PSG : Monnaie d'échange pour Neymar, Rakitic est furieux

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Parmi les nombreuses formules envisagées pour permettre à Neymar de rejoindre le FC Barcelone lors de ce mercato, il y avait celle d'un échange avec des joueurs du Barça, et très souvent le nom d'Ivan Rakitic revenait dans ce possible deal. Selon la presse espagnole, du côté de l'international croate, on n'apprécie pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, que les dirigeants barcelonais le considèrent comme une banale monnaie d'échange pour obtenir un accord avec le Paris Saint-Germain. Et cela est d'autant plus agaçant pour Ivan Rakitic, que le milieu a encore deux ans de contrat avec le Barça et qu'il n'a nullement l'intention de quitter la formation espagnole lors de ce mercato, que ce soit pour le PSG ou ailleurs.

Face aux rumeurs, le joueur croate serait directement allé dire à Ernesto Valverde sa façon de penser, répétant à ce dernier que Josep Maria Bartomeu ne devait pas le rabaisser à un simple bonus financier pour sceller le retour de Neymar Jr. D'autant plus que l'an dernier déjà, un transfert au Paris Saint-Germain ou à l'Inter avait déjà été évoqué, sans que cela ne se concrétise, le milieu ne voulant déjà pas partir. Ivan Rakitic est bien au FC Barcelone, et si Neymar revient lors de ce mercato, il sera là pour l'accueillir.