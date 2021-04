PSG : Moins de Neymar, plus de Mbappé, la révolution Pochettino

Dans : PSG.

Mauricio Pochettino a mis en place un changement de taille dans l’organisation du PSG, qui concerne Neymar et Mbappé.

Malgré la deuxième place du PSG en Ligue 1, Mauricio Pochettino a le vent en poupe grâce aux performances de premier choix en Ligue des Champions. Sortir le FC Barcelone et le Bayern Munich dans l’épreuve reine trois mois après son arrivée, cela permet à l’entraineur argentin d’avoir le groupe dans sa poche et des dirigeants et des supporters aux anges. Pour parvenir à ses fins, l’ancien coach de Tottenham a pourtant décidé de changer radicalement de manière de jouer dans l’équipe. Tactiquement mais pas seulement. Ce vendredi, Le Parisien révèle qu’il a surtout fait évoluer les joueurs ciblés dans les transmissions. Neymar souvent blessé ou suspendu, Mauricio Pochettino a décidé que le jeu ne pouvait plus passer uniquement par le Brésilien, et il fallait que Kylian Mbappé soit alimenté plus régulièrement, et plus vite.

A en croire les statistiques affolantes de l’attaquant du PSG en Ligue des Champions, cela fonctionne bien, et en effet la menace Mbappé plane sur toutes les défenses désormais. Le champion du monde n’est pas uniquement attendu à la conclusion des actions, mais en recevant le ballon plus tôt, il peut prendre de la vitesse et partir dans des rushs avec du terrain à couvrir, comme il l’affectionne. C’est pour cela que l’entraineur du Paris SG avait aussi placé Marco Verratti plus haut dans l’entrejeu, afin d’alimenter plus précisément son numéro 7. Une nouvelle façon de voir les choses qui permet d’éviter le jeu arrêté, quand Neymar s’occupait seul de l’organisation du jeu et passait parfois son temps à dribbler dans sa moitié de terrain, ce que Mauricio Pochettino ne veut plus voir désormais. La consigne est passée, et est pour le moment parfaitement exécuté par les joueurs du PSG.