PSG : Modric se lâche comme jamais sur les Parisiens

Dans un entretien accordé à un média croate, Luka Modric est revenu sur le huitième de finale de la Ligue des Champions remporté face au Paris Saint-Germain. L’occasion pour le Madrilène d'évoquer les décisions de Kylian Mbappé et de Sergio Ramos.

Loin d’être le joueur le plus expressif, Luka Modric avait surpris après la victoire contre le Paris Saint-Germain (3-1) en Ligue des Champions. Ce huitième de finale retour arraché a provoqué une étonnante euphorie chez le milieu du Real Madrid, aperçu en pleine acrobatie dans les couloirs du stade. « C'était purement spontané, a réagi le Merengue interrogé par le média croate Sportske. Pour moi, c'était un match clé. »

« Avant Paris, il y avait un certain pessimisme autour de nous, peu de gens pensaient qu'on pourrait éliminer la "super équipe", spécialement bâtie pour gagner une Ligue des Champions, a expliqué Luka Modric. Et ils nous avaient totalement surclassés au Parc des Princes (1-0) où l'on a été très mauvais. » Mais avant même la fin du match aller, le Croate se montrait optimiste. « Je vais vous raconter une anecdote, a-t-il confié. Au Parc des Princes, quand Carvajal et moi avons été remplacés, je lui ai dit sur le banc : "Carva, tu verras, on va les écraser au Bernabéu, tu verras !" »

« Il le pensait aussi. Parce qu'ils avaient été meilleurs à Paris. Mais même avec notre mauvais match, il n'y avait pas tant de différence », a noté l’ancien joueur de Tottenham, pas du tout impressionné par la MNM. « Cela faisait bizarre de voir Messi, après tant de Clasicos, sous un autre maillot. Et il était avec Neymar et Mbappé, une collection de talents qui avaient forcé pour ce match, s’est souvenu le cadre de la Maison Blanche. Mais nous sommes le Real et quand on trouve notre rythme, avec le soutien fantastique du public, on les écrase. »

Mbappé, Modric relativise

Même Kylian Mbappé n’a pas pu empêcher le revirement de situation. Lui qui a finalement choisi de ne pas rejoindre le Real Madrid. « Mbappé a pris la décision qu'il a prise, il était dans son droit et maintenant il devra vivre avec, a relativisé Luka Modric. On pensait tous qu'il viendrait, cela n'a pas été le cas. Et alors ? On ne va pas non plus le crucifier... C'est un grand joueur mais je dis souvent, dans n'importe quel contexte, personne n'est plus important que son club. »

« Le Real Madrid est le plus grand, il est au-dessus de tous et ce sera toujours le cas », a réagi l’international croate, qui a tenu le même discours en évoquant le départ de Sergio Ramos pour le Paris Saint-Germain l’été dernier. « Il me manque, mais c'est comme ça dans le football. Personne n'échappe aux changements. Mais comme je l'ai déjà dit, ici c'est le Real Madrid. On a confirmé que personne n'est indispensable. Demain, quand nous les anciens on partira, ces jeunes et ceux qui viendront continueront avec le même ADN. On est tous de passage, seul le Real Madrid reste », a conclu Luka Modric.