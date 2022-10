PSG : Mise à toutes les sauces, cette recrue adore ça

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé cet été au PSG en provenance de Leipzig, Nordi Mukiele s'intègre peu à peu dans sa nouvelle équipe. Et l'international français est plus heureux que jamais.

Nordi Mukiele a changé de monde cet été en signant au PSG. Le défenseur français est arrivé pour concurrencer Achraf Hakimi au poste de piston droit. Mais avec les blessures et autres absences qui s'enchaînent à Paris, Mukiele a déjà dû dépanner au poste de défenseur central à quelques reprises. Pour le moment, l'ancien joueur de Montpellier travaille sans faire de bruit. Et malgré des prestations pas toujours abouties, Mukiele a une grande envie de bien faire, couplée à une fierté décuplée d'évoluer dans le club de sa région natale.

Mukiele, objectif apprentissage au PSG

Ici c’est Paris 🚫💙 🃏 pic.twitter.com/cj6ll5gfBH — N O R D I (@NordiMukiele) October 16, 2022

Lors d'un entretien accordé au site officiel du PSG, Nordi Mukiele a en effet rappelé qu'il était avant tout là pour aider son nouveau club, même s'il ne jouait pas à son poste de prédilection. « Franchement, ça me fait progresser au quotidien puisque j'essaye de m’améliorer partout, que ce soit défensivement ou offensivement. Je pense que j'ai beaucoup à apprendre encore. C'est toujours bien de savoir jouer à plusieurs postes pour pouvoir aider l'équipe et le coach. Donc franchement, tant que je suis sur le terrain, je prendrai du plaisir et je suis là pour aider l'équipe. C'est le plus important », a notamment précisé Nordi Mukiele, qui se sent bien au sein du vestiaire du PSG : « Pour l'instant, ça commence bien. Les joueurs m'ont bien accueilli dès le premier jour et encore aujourd'hui. Et c'est très important aussi parce que je pense qu'on est bien accueilli par l'équipe, ça se ressent aussi sur le terrain. Le fait de jouer avec de tels joueurs, ça aide aussi à se mettre très rapidement à leur niveau. J’essaye de donner chaque jour le meilleur de moi-même. J'espère progresser encore et encore pour être meilleur à tous les postes ». Avec l'enchainement de matchs qui attend encore le PSG ces prochaines semaines, on devrait encore revoir Mukiele s'exprimer avec son club. De quoi peut-être aussi lui ouvrir les portes d'une participation pour la prochaine Coupe du monde au Qatar avec l'équipe de France.