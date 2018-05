PSG : Miracle, un bug à 45ME a trouvé la porte de sortie !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Il y a deux ans, Unai Emery validait le transfert de Grzegorz Krychowiak du FC Séville au Paris Saint-Germain.

Deux ans plus tard, le bilan du Polonais dans la capitale est médiocre. En effet, l’ex-milieu du Stade de Reims a été très peu utilisé par le nouveau manager d’Arsenal il y a deux ans avant d’être prêté à West Bromwich Albion l’été dernier. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Krychowiak n’a pas brillé en Angleterre l’an passé. Ce qui n’arrange pas vraiment les affaires du PSG en vue du mercato, le club parisien ayant clairement la volonté de le vendre…

Néanmoins, Estadio Deportivo apporte une bonne nouvelle à l’état-major parisien : Grzegorz Krychowiak a toujours la cote en Espagne. Et visiblement, le FC Séville est très intéressé à l’idée de récupérer le milieu défensif de 29 ans. Reste à savoir quel sera le tarif exigé par le Paris Saint-Germain pour le joueur. Dans ce dossier, Antero Henrique ne sera évidemment pas en position de force en raison des récentes performances du Polonais. De plus, Krychowiak serait actuellement concentré sur la Coupe du monde et refuserait d’évoquer son avenir. Ce qui ne va évidemment pas arranger le PSG, qui attend avec crainte les sanctions du fair-play financier.