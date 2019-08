PSG : Mino Raiola chamboule subitement le mercato parisien !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce n’est plus un secret pour personne : au poste de gardien de but, Leonardo rêve de faire signer Gianluigi Donnarumma afin de déloger Alphonse Areola à Paris. Mercredi, L’Equipe confirmait les rumeurs italiennes en indiquant que le gardien du Milan AC était bien la priorité n°1 de Leonardo. Néanmoins, l’opération sera complexe à boucler puisque du côté de Mino Raiola, agent de Donnarumma mais aussi d’Areola, on ne voit pas bien l’intérêt à ce que deux poulains se tirent dans les pattes et se fassent la guerre pour le même poste.

C’est ainsi que selon les informations obtenues par Calcio-Mercato, les chances de voir signer Gianluigi Donnarumma dans la capitale française d’ici le 2 septembre sont très faibles, pour ne pas dire nulles. « En plus de cela, le gardien lui-même veut rester à Milan et a répété à plusieurs reprises à sa direction qu’il ne souhaitait pas partir. L’accord sera donc très difficile à trouver pour le PSG » indique le média, visiblement certain de ses informations. Reste à voir si un éventuel départ d’Alphonse Areola pourrait faire évoluer la situation mais à cette heure, ce scénario paraît bien improbable. Ou si Paris se positionnera sur un autre gardien, comme par exemple Anthony Lopes...