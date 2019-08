PSG : L'OL ne le prolonge pas, Paris fonce sur Anthony Lopes !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OL.

A force de s’obstiner dans le dossier Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain a peut-être perdu patience et du côté de la capitale, on se dit que d’autres dossiers méritent d’être explorées pour renforcer le poste de gardien de but. Et parfois, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver son bonheur. La preuve, Leonardo aurait tout simplement ciblé Anthony Lopes pour occuper les cages du Paris Saint-Germain dès cet été, à en croire les informations divulguées ce jeudi après-midi par nos confrères de France Football.

« La prolongation bloque toujours. Et cela pourrait bien profiter à d'autres escouades. Si certains clubs espagnols ou portugais sont venus à la pêche pour quelques renseignements, Lopes intéresse de près... le Paris Saint-Germain » indique le média avant de développer. « Le profil de Lopes séduit beaucoup le directeur sportif parisien. Lusophone, fort en caractère et personnage incontournable en Ligue 1, le natif de Givors est une cible de choix et Leonardo l'a bien saisi. À la recherche d'un portier après le départ de Kevin Trapp à Francfort, le PSG pourrait passer la seconde dès cet été ». Autant dire que du côté des fans de l’OL, cette nouvelle risque d’être difficile à avaler. Et s’il ne veut pas perdre la partie, Jean-Michel Aulas a tout intérêt à accéder aux requêtes d’Anthony Lopes. Sans quoi il pourrait rapidement le voir enfiler la tunique parisienne…