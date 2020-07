PSG : Milinkovic-Savic poussé vers Paris, il était temps

Dans : PSG.

Encore et toujours à la recherche d’un milieu de terrain pendant ce mercato d’été, le Paris Saint-Germain pense toujours à Sergej Milinkovic-Savic.

Pendant un mois, le marché des transferts va se mettre sur pause en France. Malgré tout, Leonardo va continuer à plancher sur le recrutement du club de la capitale française. D’ici au mois de septembre, le directeur sportif de PSG veut faire signer plusieurs renforts pour Thomas Tuchel. Suite au transfert d’Icardi, Paris a encore besoin d’un gardien remplaçant, d’un latéral droit, d’un défenseur central, d’un milieu défensif et d’un attaquant. Dans l’entrejeu, plusieurs pistes sont toujours creusées. Et notamment celle menant à Sergej Milinkovic-Savic. Très apprécié par Leonardo, l'international serbe réalise une très belle saison avec la Lazio Rome, où il a marqué 6 buts et délivré 7 passes décisives en 36 matchs. Estimé à 60 millions d’euros, le joueur de 25 ans semble plus que jamais sur le départ en Série A. Une volonté partagée par Ljubisa Tumbakovic.

« J'ai beaucoup aimé la Lazio cette saison mais je pense que son avenir ne dépend que de lui. Je pense qu'il peut désormais changer d'équipe et signer pour un club plus huppé car à Rome, il a déjà fait de son mieux dans un club respectable et respecté. Je pense que le moment est venu pour lui de faire le grand saut », a lancé, sur Radio Kiss Kiss, le sélectionneur de Milinkovic-Savic en Serbie, qui estime donc que SMS doit poursuivre sa carrière dans un très grand club européen. Comme le PSG ? Réponse dans les semaines à venir...