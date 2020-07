PSG : Milinkovic-Savic à Paris, une ristourne à 30 ME exigée !

Dans : PSG.

Activement à la recherche d’un milieu de terrain au mercato, Leonardo explore plusieurs pistes dont celle menant à Sergej Milinkovic-Savic.

Le milieu de terrain serbe de la Lazio Rome est l’option privilégiée par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, loin devant les pistes Tanguy Ndombele ou encore Ismaël Bennacer. Néanmoins, Sergej Milinkovic-Savic est aussi de loin le joueur le plus cher sur le marché des transferts. Et pour preuve, le site Paris Fans indique en cette fin de semaine que la Lazio réclame près de 100 ME pour accepter de vendre son milieu de terrain de 25 ans, au club depuis cinq ans. Une somme jugée excessive par Leonardo au vu de la conjoncture actuelle, et cela malgré le contrat longue durée du Serbe à Rome (2024).

Le média francilien explique par ailleurs que Sergej Milinkovic-Savic est récemment monté au créneau auprès de ses dirigeants afin qu’ils revoient leurs prétentions XXL à la baisse. L’objectif du clan de l’international serbe et du Paris Saint-Germain est de faire baisser la facture à 70 ME. A cette hauteur de prix, il semblerait que le champion de France en titre soit en mesure de passer à l’offensive. Une information tout de même à prendre des pincettes puisque récemment, Le Parisien expliquait que Leonardo disposait d’une enveloppe globale… de 70 ME pour l’intégralité de son mercato. Or, il paraît totalement improbable que le PSG fasse all-in sur un seul et unique joueur cet été, le club ayant notamment besoin de se renforcer en défense centrale et au poste de latéral droit. La situation sera donc à suivre de près, d’autant plus que le média affirme qu’il existe de longue date un accord de principe entre le Paris Saint-Germain et Sergej Milinkovic-Savic.