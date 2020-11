PSG : Milik, le cadeau en or signé Leonardo à Noël ?

Dans : PSG.

A la recherche d’une doublure à Mauro Icardi durant le mercato estival, le Paris Saint-Germain s’est attaché les services de Moise Kean.

Le jeune buteur italien de 20 ans réalise des débuts tonitruants sous les couleurs du PSG avec déjà cinq buts inscrits, dont deux en Ligue des Champions. En revanche, les supporters parisiens regrettent que Leonardo ne soit pas parvenu à inclure une option d’achat dans le prêt de Moise Kean, lequel retrouvera Carlo Ancelotti à Everton la saison prochaine. Dès le mois de janvier, le Paris Saint-Germain pourrait ainsi anticiper ce départ en recrutant un attaquant, cette fois sur la forme d’un transfert sec. En ce sens, le profil d’Arkadiusz Milik ne laisse pas Leonardo insensible, à en croire les informations d’Il Messaggero.

Le média italien croit savoir que le Paris Saint-Germain, au même titre que plusieurs cadors européens, est très intéressé par le Polonais de 26 ans. Il faut dire qu’Arkadiusz Milik sera en fin de contrat à l’issue de la saison et que pour l’heure, Naples ne lui a pas proposé de prolongation. Bien que fragile physiquement, l’ex-attaquant de l’Ajax Amsterdam dispose de telles qualités qu’il serait dommage pour le Paris Saint-Germain de ne pas tenter de le recruter à moindre coût à Noël, profitant de cette situation contractuelle. Toutefois, le PSG devra se battre avec de sérieux concurrents dans ce dossier puisque Tottenham, l’Atlético de Madrid et l’AS Roma sont également intéressés par Arkadiusz Milik. Quoi qu’il en soit, c’est en tout cas un rôle de doublure qui devrait attendre le Polonais pour la suite de sa carrière puisque les Spurs souhaitent en faire le remplaçant d’Harry Kane tandis que du côté du PSG, on imagine assez mal Arkadiusz Milik chiper la place de Mauro Icardi. Reste maintenant à voir quel club sera susceptible d’émettre au Polonais la proposition la plus attractive financièrement…