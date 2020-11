PSG : Leonardo veut acheter Kean, le Covid aura le mot final

Dans : PSG.

A la recherche d’une doublure à Mauro Icardi, le Paris Saint-Germain a réalisé un joli coup en fin de mercato en s’attachant les services de Moise Kean.

Avec déjà cinq buts au compteur, l’international italien s’est parfaitement acclimaté à son nouvel environnement. Comme un poisson dans l’eau à Paris, l’attaquant n’est toutefois pas certain d’être toujours un joueur du PSG la saison prochaine. Et pour cause, comme Leonardo l’a confirmé au micro des médias officiels du club parisien la semaine dernière, Moise Kean est prêté sans option d’achat par Everton. « L’option d’achat aurait été trop élevée » a concédé le directeur sportif brésilien, qui doit composer avec les contraintes économiques liées à la crise du Covid-19.

Cela étant, le Paris Saint-Germain espère une amélioration de la situation financière, ce qui pourrait lui permettre d’investir massivement sur Moise Kean selon Jonathan Johnson, journaliste d’ESPN. « Il y a déjà eu des discussions sur ce que le PSG peut faire pour garder Kean. Mais sans cette option d’achat, la balle est beaucoup plus dans le camp d’Everton, même si Kean montre des signes qu’il est déjà bien installé à Paris. Cela dépendra de la situation avec le Covid-19 et de la vitesse à laquelle le PSG pourra faire revenir ses supporters au stade. Sans ça, le PSG continuera à lutter financièrement. Ils comptent déjà leurs pertes à cause de l’impact du Covid-19, et je ne pense pas que cela semble très positif pour payer une grosse indemnisation pour le garder. Cela aidera le PSG à avoir de longues relations avec Raiola, mais si Kean continue d’impression en Ligue des Champions, sa valeur va continuer à augmenter » a livré l’insider de The Athletic, pour qui l’avenir de Moise Kean dépend en grande partie de l’évolution de la pandémie et de ses conséquences financières d’ici à l’été prochain.