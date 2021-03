PSG : Milik ? Icardi ? La Juventus vote Kean !

Dans : PSG.

A la recherche d’un avant-centre pour épauler Cristiano Ronaldo la saison prochaine, la Juventus Turin songe à Arkadiusz Milik, Mauro Icardi mais aussi à Moise Kean.

Eliminée de la Ligue des Champions dès le stade des huitièmes de finale, la Juventus Turin réalise une saison catastrophique. Troisième de Série A, la Vieille Dame se prépare à vivre une petite révolution lors du prochain mercato afin de relancer la machine. Parfois annoncé sur le départ, Cristiano Ronaldo veut rester à la Juventus, selon les informations de la Gazzetta dello Sport… à une condition. Le Portugais souhaite impérativement que son club recrute en attaque afin de l’épauler. Le nom d’Arkadiusz Milik est souvent cité à la Juve mais le Polonais de l’OM ne sera recruté par le champion d’Italie en titre qu’en cas de départ d’Alvaro Morata. Or, la tendance est clairement à ce que l’Espagnol reste à la Juventus Turin la saison prochaine.

Agüero en plan B ?

Cela étant, un avant-centre supplémentaire doit être recruté pour épauler au mieux Cristiano Ronaldo et selon les informations du journal au papier rose, la priorité d’Andrea Agnelli, de Pavel Nedved et d’Andrea Pirlo se nomme… Moise Kean. Sous contrat avec Everton, l’attaquant italien brille de milles feux sous les couleurs du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Son profil de joueur physique, difficile à bouger mais également rapide et efficace devant les buts, colle parfaitement avec ce que la Juventus Turin recherche. Si ce dossier s’avérait trop onéreux, alors la Vieille Dame pourrait se rabattre sur Sergio Agüero, en fin de contrat au mois de juin avec Manchester City. Cette piste ne sera toutefois pas simple à boucler pour la Juventus Turin, dans la mesure où le FC Barcelone de son ami Lionel Messi est sur le coup. Quoi qu’il en soit, l’effectif à la disposition d’Andrea Pirlo doit être renforcé et pour cela, la Juventus Turin a les yeux rivés vers la Ligue 1.