OM : Milik à la Juventus, zéro offre à Marseille

Dans : OM.

La situation d'Arkadiusz Milik à l'Olympique de Marseille n'est pas très claire, l'attaquant polonais semblant avoir une clause libératoire. Et la Juventus pourrait donc avoir les clés de l'avenir de Milik.

Prêté à l’OM par Naples, avec une option d’achat, Arkadiusz Milik donne lieu à une bataille des rumeurs. En Italie, tout le monde est persuadé que l’attaquant polonais pourra signer où il le souhaite lors du prochain marché des transferts, une clause à 12ME étant évoquée depuis des jours. De son côté Pablo Longoria a balayé cette hypothèse d’un départ d’Arkadiusz Milik, le président de l’Olympique de Marseille niant l’existence de cette possibilité. Et cela même si le joueur a reconnu qu’il visait un grand d’Europe, et le plus vite possible, conscient qu’à 27 ans sa carrière ne serait pas éternelle. En Serie A, un club est cité comme le seul point de chute possible pour l’ancien napolitain, à savoir la Juventus. Avant même qu’il signe à l’OM, Arkadiusz Milik était sur les tablettes du club turinois, sans que cela se concrétise sérieusement.

Milik à la Juventus, pas si vite

Mais les médias sportifs italiens en sont persuadés, Andrea Pirlo apprécie le profil de l’attaquant polonais, et la Juventus est prête à fondre sur Arkadiusz Milik au prochain marché des transferts. Cependant, ce samedi, TMW affirme que si la Vieille Dame tourne autour de Milik, cela ne s’est pas du tout concrétisé sérieusement. « Pour son attaque, en attendant de comprendre quelle sera la stratégie sur Morata, la Juventus n'a pas encore abandonné l'idée de Milik. Pour le moment, il n'y a pas eu de démarches concrètes avec Marseille, mais c'est une piste à surveiller », explique Niccolo Ceccarini, qui confirme donc que pour l’instant l’Olympique de Marseille n’a rien reçu de la part de la Juventus concernant son attaquant. De quoi laisser planer le mystère sur la réalité de cette option et sur l'avenir phocéen de Milik.