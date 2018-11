PSG : Micoud rêve de voir Paris être arbitré normalement

Dans : PSG, Ligue des Champions.

La prestation de Björn Kuipers au sifflet n’a pas du tout été appréciée par les joueurs et les supporters du Paris Saint-Germain, ce mardi face à Naples. Notamment en cause, des fautes non sifflées sur Neymar, où l’arbitre a préféré laisser le jeu se dérouler, mais surtout une faute sur Bernat dans la surface, alors que le Néerlandais était tout proche de l’action. Forcément, cela aurait pu faire basculer la rencontre pour le PSG, alors que les deux équipes étaient déjà à 1-1 en seconde période. Interrogé sur le plateau de la Chaine L’Equipe après la rencontre, Johan Micoud avoue que ce pénalty non sifflé est surprenant, et surtout que cela fait beaucoup à l’encontre du PSG dans les gros matchs européens.

« Ne pas siffler ce pénalty, c’est étonnant. Je trouve que cela fait beaucoup contre Paris en Ligue des Champions. On ne demande pas un arbitrage pour le PSG, mais juste un arbitrage normal », a expliqué l’ancien international français, qui évoque aussi le hors-jeu de Callejon sur l’action qui a provoqué le pénalty égalisateur de Naples, mais en revanche c’est bien le contrôle raté de Thiago Silva qui remet en jeu l’attaquant napolitain.