PSG : Michut n'en peut plus, Pochettino lourdement accusé

C'est l'une des informations de ce début de semaine côté PSG. Edouard Michut, jeune milieu de terrain formé au club, veut quitter le club de la capitale cet été lors du mercato.

Le PSG a été accroché (2-2) ce dimanche soir au Parc des Princes par Troyes. Un troisième match nul consécutif en Ligue 1. Une fois encore, Mauricio Pochettino avait décidé de ne pas aligner au coup d'envoi des jeunes formés au club, alors que son équipe est pourtant championne de France depuis des jours. Si Ismaël Gharbi a pu profiter de quelques minutes de jeu en toute fin de rencontre, Xavi Simons et Edouard Michut étaient eux en tribunes. Un choix contesté et contestable que les fans et observateurs du PSG ont vivement déploré et critiqué. Ce lundi, on apprend désormais via L'Equipe qu'Edouard Michut a décidé de quitter le navire dès cet été.

Pochettino n'échappe pas aux critiques

🔴 Edouard Michut (19 ans) souhaiterait être transféré cet été !



La valeur du jeune milieu du PSG, qui n'a participé qu'à 4 rencontres cette saison, serait de 8M€.



Le Séville FC le suivrait de près, il s'agirait de l'option priorisée par le parisien.



Selon le média français, le milieu de terrain de 19 ans est lassé par son manque de temps de jeu et son traitement au PSG. Auteur de 4 apparitions en Ligue 1 cette saison, il veut même un transfert sec dans les prochains mois et ne veut pas entendre parler d'un prêt. Le FC Séville est d'ailleurs intéressé et serait prêt à faire une offre de 8 millions d'euros au PSG pour s'attacher les services d'Edouard Michut. Forcément, cette annonce n'a pas du tout plu à certains sur les réseaux sociaux. La gestion des jeunes par Mauricio Pochettino est vivement critiquée, lui qui indiquait pourtant le 18 avril dernier que le titre acquis très tôt dans la saison serait l'opportunité de lancer quelques jeunes. Sur son compte Twitter, le consultant Nicolas Puiravau n'a pu que constater les dégâts : « Pochettino se fout de notre gueule. On va essayer d'impliquer les jeunes (4 janvier). Ce sera l'opportunité de lancer quelques jeunes pour le futur du club (18 avril). Je n'ai pas dit qu'ils allaient jouer, j'ai dit qu'ils auraient peut-être des minutes (8 mai). Le souci n'est pas de voir des jeunes comme Michut vouloir quitter le PSG. Car rien ne dit qu'il aura le niveau pour évoluer au plus haut niveau (cf Kouassi). Le souci, c'est de ne pas leur donner du temps de jeu pour les faire grandir et mieux les cerner ». Voilà de quoi nuire encore plus à la cote de Pochettino au PSG, lui qui dispose encore d'une année dans son contrat. Mais pas certain qu'il survive à la saison que vient de connaître son groupe...