PSG : Meunier lâche aussi Paris pour la C1, Kurzawa et Choupo restent !

A 10 jours de la fin des contrats, et surtout à quelques heures de la reprise de l’entrainement, le PSG s’active sur le dossier des prolongations pour éviter de disputer la Ligue des Champions avec un effectif trop amoindri.

Et les nouvelles ne sont pas spécialement bonnes, puisqu’Edinson Cavani a refusé de continuer l’aventure avec le Paris SG pour les deux prochains mois. Le chouchou des supporters risque de voir son image exploser en vol, car il préfère donc se concentrer sur son futur contrat et ne pas jouer avec le club parisien, plutôt que d’aider à éventuellement aller chercher une victoire finale en Ligue des Champions au mois d’août. Surtout que l’Uruguayen n’a aucune offre ferme pour son avenir pour le moment, et lâche donc le PSG alors qu’il aurait pu prendre part aux deux finales, et à la suite de l’aventure européenne. Il ne sera même pas présent à la reprise de l'entrainement le 22 juin, alors qu'il aura encore quelques jours de contrat. Cela fait beaucoup pour un joueur très apprécié pour son comportement, mais qui avait froissé la direction parisienne en refusant toute idée de baisse de salaire pendant le confinement. Et résultat, quand le football va reprendre, Cavani sera très loin de Paris...

Même conséquence mais situation différente pour Thomas Meunier souligne Le Parisien. Le Belge ne compte pas poursuivre l’aventure pour deux mois. Mais l’ancien de Bruges avait un choix plus délicat à faire, puisqu’il a profité de sa situation contractuelle pour trouver un accord avec le Borussia Dortmund, qui lui a mis la pression pour signer rapidement et éviter qu’il ne se fatigue ou ne se blesse avec le PSG au mois d’août. A cette période-là, l’arrière droit sera donc en pleine préparation avec le club allemand.



La donne est différente pour Layvin Kurzawa, sur le point de continuer l’aventure selon RMC. L’arrière gauche, titulaire lors du match aller à Dortmund, sait qu’il risque de beaucoup rester sur le banc de touche, mais a envie de voir jusqu’où le PSG peut aller. Enfin, dernière conséquence, Eric Choupo-Moting a été invité à prolonger son contrat pour les deux prochains mois. Ce n’était pas forcément prévu, mais la décision de Cavani a changé la donne, et le Camerounais pourrait jouer aux utilisés, surtout si le PSG parvenait à le rajouter à la liste des joueurs qualifiés pour la Ligue des champions.