PSG : Coup de théâtre, Cavani refuse de jouer la C1 avec Paris !

Dans : PSG.

En fin de contrat dans quelques jours, Edinson Cavani semblait parti pour prolonger jusqu’en août, afin de terminer la saison avec le Paris Saint-Germain. Mais finalement, l’attaquant uruguayen en a décidé autrement.

L’histoire se termine mal entre le Paris Saint-Germain et son attaquant Edinson Cavani. Très apprécié au Parc des Princes, l’Uruguayen n’a plus la même cote auprès de ses dirigeants qui ont décidé de ne pas le conserver pour la saison prochaine. Le club de la capitale préfère miser sur l’Argentin Mauro Icardi, définitivement transféré en provenance de l’Inter Milan. Autant dire que le Matador a mal pris la mauvaise nouvelle.

On pensait tout de même que son attachement au champion de France et à son public l’inciterait à prolonger son bail jusqu’en août, le temps de disputer les finales des deux coupes nationales ainsi que le « Final 8 » de la Ligue des Champions, compétition qu’il rêve sûrement de remporter avec les Parisiens. Seulement voilà, le quotidien Marca nous apprend que Cavani a décidé de ne pas prolonger ! Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain voudrait déjà se concentrer sur sa prochaine aventure et donc tourner la page francilienne.

Cavani vers l’Atlético ?

Une information confirmée peu après par RMC, l’ancien Napolitain ne portera plus le maillot rouge et bleu, lui qui aurait seulement prévu de revenir dans la capitale pour régler ses affaires personnelles, et non pas pour reprendre l’entraînement lundi. A noter que Cavani n’aurait pas encore choisi son prochain club. Mais la source madrilène laisse forcément penser à l’Atlético, qui n’aurait pas intérêt à laisser son éventuelle recrue disputer le « Final 8 » avec un concurrent. Rappelons aussi que le chouchou des supporters se montrait gourmand dans les discussions pour prolonger, ce qui a peut-être empêché tout accord. Pas sûr que le partant ait droit à des adieux mérités au Parc...