PSG : Meunier de retour ? La mauvaise idée du siècle

La semaine dernière, Thomas Meunier a officiellement changé de crémerie en passant du Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund.

En fin de contrat au 30 juin avec le club de la capitale française, l'international belge ne jouera donc plus sous le maillot du PSG la saison prochaine. Puisque le latéral droit a paraphé un nouveau bail de quatre ans chez le deuxième de Bundesliga. Malgré cette signature-là, le BvB était ouvert à l’idée de prêter son nouveau défenseur à son ancien club contre une petite somme d’argent, histoire que Meunier puisse finir la saison 2019-2020, entre les finales de coupes nationales en juillet et la Ligue des Champions en août. Mais alors que Meunier réclamait lui aussi une petite rallonge salariale pour rester deux mois de plus au PSG, les dirigeants parisiens ont refusé ce deal-là. Logique, d’après les dires de Pierre Ducrocq.

« Je suis persuadé que le PSG ne veut pas de ça et qu’il a déjà fait une croix sur Thomas Meunier. Ce n’est pas possible. Pas de latéral droit pour le Final 8 ? Vas-y avec qui tu veux, mais pas de ça, s’il te plait ! Tu imagines par rapport aux autres joueurs ? Je n’y crois pas une seconde et je ne crois pas que Leonardo veuille le faire. Cela aurait pu se faire, mais que si tout avait été discuté en même temps, départ, prêt, etc. dans de bonnes conditions. En plus il y aurait des questions d’assurances… », a lancé le consultant de RMC, qui estime donc que Thomas Tuchel devra faire avec les moyens du bord, donc soit avec Kehrer ou Dagba à droite, pour viser le titre de champion d’Europe tant convoité du côté de Paris.