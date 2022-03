PSG : Messi, une saison cauchemar et puis s’en va !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très critiqué depuis le début de son aventure parisienne, Lionel Messi pourrait quitter le PSG dès cet été, conséquence du fiasco de mercredi soir avec une élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Une saison au Paris Saint-Germain et puis s’en va pour Lionel Messi ? La question se pose en Argentine, où les médias sont toujours très bien renseignés sur La Pulga. Et pour cause, la défaite du PSG face au Real Madrid va laisser des traces et cela ne concerne pas uniquement Kylian Mbappé, dont l’avenir semble de moins en moins s’écrire à Paris après cette remontada inattendue. A en croire les informations du média argentin Clarin, Lionel Messi serait très marqué par l’élimination du PSG face au Real Madrid et envisagerait de partir à la fin de la saison alors que son contrat avec Paris court jusqu’en juin 2023. « Restera-t-il en France après le mois de juin ? » se demande le quotidien argentin, qui semble croire de moins en moins à ce que Messi reste au Paris SG.

Messi doute de son avenir au PSG

Après l'élimination du Paris Saint-Germain hier soir, et comme souvent après les matchs du PSG, Léo Messi est retourné à Barcelone ce matin, d'après la Cope. pic.twitter.com/kdduOqiNuU — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) March 10, 2022

Mercredi soir à Santiago Bernabeu, l’international argentin était pourtant dans de bonnes dispositions. Aligné dans le couloir droit de l’attaque parisienne par Mauricio Pochettino, Lionel Messi n’a pas été le pire des Parisiens, bien au contraire. Et pour preuve, il a obtenu dans les colonnes de L’Equipe la note de 6/10, soit trois points de plus que lors du match aller quand le PSG s’était pourtant imposé. « Titularisé à droite, il a en fait occupé une zone plus vaste au gré de ses déplacements. Très mobile, il proposait toujours une solution entre les lignes et a étalé sa science du jeu dans le tempo, l'orientation, avec une justesse extrême et des choix pertinents. On l'a même vu défendre (8e, 12e, 25e). Mais il n'a pas trouvé la faille. Son coup franc de la dernière chance passe au-dessus (90e+1) » a analysé le quotidien national. Malgré le bon match de Messi, le PSG est éliminé de la C1 et la fin de saison risque d’être longue. En attendant les départs de Mbappé… et de Messi ?