PSG : Messi menteur ? Neymar est sidéré

Neymar a été très étonné des propos de Lionel Messi sur son désir de quitter le PSG pour repartir à Barcelone. Pour l'instant, le Brésilien n'a pas fait du Barça sa priorité.

Dans un très long entretien accordé jeudi au Mundo Deportivo, Lionel Messi avait jeté un pavé dans la mare en répondant à une question sur Neymar et le PSG. « Neymar ? Il a vraiment hâte de revenir, il a toujours montré qu’il était désolé d’avoir quitté le Barça Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver », avait lancé la star argentine du FC Barcelone. Une déclaration qui a évidemment fait du bruit au moment où l’avenir du joueur brésilien au Paris Saint-Germain est encore au cœur des interrogations. Mais a priori, si Lionel Messi a fait part de cette analyse, elle ne représente que son opinion sur ce sujet et pas du tout celle de Neymar.

Ce vendredi, L’Equipe affirme en effet que Neymar a pris connaissance via les médias de la déclaration de son ancien coéquipier du FC Barcelone. « Il a découvert avec surprise l’interview, ces propos « ne sont pas vrais » et traduisent davantage, aujourd’hui, le désir de la Pulga que celui du numéro 10 parisien », précise José Barroso, qui cite des proches de Neymar. Pour l’instant, la star brésilienne du Paris Saint-Germain n’a strictement rien décidé concernant son avenir, souhaitant uniquement penser à la fin de saison et surtout à la Ligue des champions au PSG. Neymar se sent très bien dans la capitale française, et il n’évoque plus jamais dans le vestiaire ou avec son entourage son désir de quitter le Paris SG pour repartir au Barça comme cela avait été le cas l'an dernier. Si Lionel Messi s’est lancé dans cette histoire, c’est peut-être qu’il estime que Neymar est le seul joueur capable de l’aider à ramener le FC Barcelone au sommet du football espagnol et européen. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo peuvent dormir tranquille pour l'instant.