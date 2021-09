PSG : Messi, sa destination en 2023 déjà connue ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le Paris Saint-Germain a réalisé un incroyable coup marketing et sportif avec la signature de Lionel Messi.

Libre de tout contrat, l’ex-capitaine du FC Barcelone s’est engagé pour deux ans au PSG, soit jusqu’en juin 2023. Entré quelques minutes face au Stade de Reims, l’Argentin va enchanter la Ligue 1 pendant deux ans… et ensuite ? La presse espagnole veut déjà savoir la suite du feuilleton Messi et une hypothèse a été mise sur la table par Todo Fichajes. A en croire le média, il est fort probable que Lionel Messi joue deux saisons en faveur du Paris Saint-Germain, avant de dire définitivement adieu au football européen. La destination de la Major League Soccer aux Etats-Unis tient la corde pour la pré-retraite de La Pulga.

Beckham veut toujours Messi aux USA

L’Inter Miami de David Beckham serait toujours sur les rangs pour accueillir Lionel Messi. Dans le détail, le club américain aimerait d’abord s’offrir Luis Suarez en 2022 avant de marquer un énorme coup avec la signature de son ami Léo Messi en 2023. Preuve que le scénario est envisageable, la famille de Lionel Messi serait déjà à la recherche d’une maison dans le meilleur quartier de Miami. Un accord financier aurait été trouvé entre le clan de La Pulga et le club de David Beckham. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain s’opposera à cette signature en tentant de prolonger le contrat de Léo Messi au-delà de 2023, en fonction des performances de l’Argentin dans la capitale dans les deux ans à venir. Avec le Qatar, toujours très imprévisible, comme l’a prouvé l’épineux dossier Kylian Mbappé, tout est possible. Mais la piste américaine reste d’actualité pour Lionel Messi, alors qu’il est utile de rappeler que Manchester City avait proposé un contrat de deux ans à l’ex-star du FC Barcelone avant de rejoindre les New York City.