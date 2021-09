Lionel Messi, 100 millions d'euros de jackpot à Paris !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

La signature de Lionel Messi au PSG est une aubaine pour les supporters mais aussi et surtout pour les sponsors du club. All, sur le maillot parisien depuis 2019, a décroché un incroyable jackpot.

Pendant longtemps, la planète football a pensé que Lionel Messi ne porterait qu’un seul maillot dans sa carrière, celui du FC Barcelone. A moins qu’il ne file aux Newell's Old Boys, son club formateur en Argentine, ou aux États-Unis dans une sorte de pré-retraite. Mais le PSG a réalisé l’impossible en le recrutant libre cet été. L’arrivée de Lionel Messi à Paris a évidemment été scrutée dans le monde entier. Et elle a eu des répercussions plus que positives sur les partenaires du PSG. Accor, sponsor maillot du club de la capitale depuis 2019, a gagné gros. Mehdi Hemici, directeur de la fidélisation et des partenariats du groupe hôtelier, souligne pour Le Parisien les effets exceptionnellement positifs de la signature de Messi au PSG pour sa marque.

Lionel Messi au PSG c'est déjà 100ME pour un seul sponsor

« En l’espace d’une semaine, l’arrivée de Messi c’est 100 millions d’euros en Earned Media Value, c’est-à-dire l’équivalent de ce qu’on aurait dû dépenser pour rendre la marque visible auprès d’autant de personnes. Cent millions ! C’est spectaculaire. Les recherches Google ont été multipliées par quinze en une semaine. L’attention que ça a donné au PSG, mais aussi à All, est phénoménale. Tous les pays nous ont appelés. Le Japon a vu les réservations sur all.com augmenter de 30 % en deux semaines ! On est en très bonne entente avec les dirigeants du PSG et toute l’équipe de Jean-Claude Blanc. Pour nous c’est une relation qui est forte. Je ne peux pas vous dire comment on travaillera dans le futur. Mais le partenariat a été un énorme accélérateur de compréhension et de notoriété d’une marque que nous avons créée. […] Pour nous, le PSG est un partenariat qui a du sens mais aussi une vitrine qui rayonne sur le monde », a déclaré le responsable de l'énorme groupe hôtelier français, qui parle également d’une très probable renégociation de contrat l’été prochain. Accor et le PSG ont signé en 2019 pour trois ans, jusqu’en 2022, avec trois années supplémentaires en option. Le groupe hôtelier, dirigé par Sébastien Bazin ancien patron du Paris Saint-Germain, compte bien rester sur le maillot parisien encore longtemps quitte à signer un chèque XXL.