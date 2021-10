Lionel Messi veut Agüero au PSG dès le mercato d'hiver !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Sergio Agüero a signé au FC Barcelone en partie pour rejoindre Lionel Messi. La nouvelle star du PSG a demandé à sa direction de vite le faire venir à Paris.

Lionel Messi et Sergio Agüero, l’histoire d’un rendez-vous manqué. Jusqu’en janvier ? En fin de contrat à la fin de la saison dernière, après 10 ans passés à Manchester City, l’attaquant argentin a retrouvé l’Espagne en rejoignant libre au FC Barcelone. Il a signé officiellement le 31 mai. Personne ne s’imaginait alors que Lionel Messi quitterait la Catalogne, deux mois plus tard, pour rejoindre le PSG. Le retour de Joan Laporta à la présidence du Barça allait permettre de trouver un accord avec la Pulga, avec une grosse baisse de salaire en guise d’effort et de preuve d’amour face aux difficultés financières du club. Mais il n’en fut rien. Sergio Agüero s'est retrouvé seul au FC Barcelone, alors qu’il rêvait de jouer avec son ami, Lionel Messi, en club. Le capitaine de l’Argentine compte bien remédier à ça dans les prochains mois.

Messi demande au PSG de recruter Aguero cet hiver !

A en croire les informations de TuttoMercatoWeb, Lionel Messi a réclamé Sergio Agüero à la direction du PSG. La star du PSG souhaite que son proche le rejoigne dans la capitale française dès le mois de janvier prochain. Le FC Barcelone, toujours très endetté, ne ferme pas la porte à cette possibilité de réaliser une plus-value rapide. Reste à savoir quel sera la position du PSG, qui a déjà un secteur offensif bien fourni. Mauro Icardi reste néanmoins le seul vrai attaquant de pointe à la disposition de Mauricio Pochettino, et il n’a pas toujours la tête au football. Le salaire de Sergio Agüero, abaissé à 5 ME à son arrivé à Barcelone, n’est pas un obstacle. La venue d’une autre star, blessée ces derniers mois mais buteur dimanche lors du Classico contre le Real Madrid (1-2), n’est pas totalement à exclure, même si Joan Laporta aura probablement le souffle coupé si Leonardo le contacte sur ce sujet.