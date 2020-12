PSG : Messi ou Mbappé, l'Emir du Qatar sera le seul à décider

Dans : PSG.

Depuis deux jours, la rumeur gonfle au sujet de la potentielle signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain lors du prochain mercato d’été…

Et pour cause, Neymar a allumé la mèche après la victoire du PSG à Manchester United en indiquant publiquement qu’il souhaitait rejouer dès la saison prochaine avec Lionel Messi, son ancien coéquipier du FC Barcelone. Il n’y a quasiment aucune chance que les deux hommes se retrouvent en Catalogne, l’Argentin étant en fin de contrat et le Barça n’ayant pas les moyens financiers de payer un transfert tel que celui de Neymar. Automatiquement, c’est au PSG que Messi et Neymar ont le plus de chance de se retrouver. Mais la venue du Ballon d’Or et de son salaire XXL forceraient automatiquement Paris à se séparer de Kylian Mbappé afin de financer une telle opération. C’est tout du moins l’avis tranché exprimé par Dominique Sévérac dans les colonnes du Parisien…

« Sauf si le fair-play financier disparaît, il ne reste plus qu'une seule issue pour voir Messi rejoindre Neymar au PSG, celle menant au départ de Mbappé. Le club récupérerait un joli pactole, qu'il pourrait ventiler en recrutant et en assurant le train de vie de ses deux stars sud-américaines. Mais perdre Mbappé serait considéré comme un échec par le Qatar même si le lot de consolation est énorme avec l'un des plus grands génies de l'histoire du ballon rond. Le jeu de chaises musicales, qui commencera quand le nouveau président du Barça sera connu fin janvier 2021 sera piloté par l'actionnaire directement. C'est lui qui tranchera » note le quotidien francilien, pour qui l’Emir du Qatar sera le seul à prendre la lourde décision de vendre Kylian Mbappé ou de recruter Lionel Messi. Une chose est certaine, le prochain mercato sera explosif dans tous les sens du terme à Paris.