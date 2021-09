PSG : Messi ramène un sponsor record !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Grâce à l'arrivée de Lionel Messi, le PSG a signé un bail historique avec le numéro 1 de la cryptomonnaie dans le monde.

30 minutes de temps de jeu, et 30 millions d’euros dans les poches du Paris SG. Voici le calcul simplifié des premières semaines de Lionel Messi avec son nouveau club. En effet, s’il n’a pas encore beaucoup joué avec Paris, se contentent d’une demi-heure face à Reims, l’attaquant argentin a déjà bouleversé la donne sur le plan économique. Son salaire est certes copieux, mais faire signer un sextuple Ballon d’Or rapporte aussi gros. La preuve avec cette révélation de L’Equipe qui annonce l’arrivée d’un nouveau sponsor. Il s’agit de la société crypto.com, leader mondial de la cryptomonnaie. Les discussions avaient déjà débuté entre les deux camps avant la signature de Lionel Messi, mais tout s’est subitement accéléré quand le numéro 10 du Barça a rejoint les stars du PSG. Résultat, l’accord a été rapidement trouvé pour un montant bien supérieur à celui qui était négocié au départ.

Jusqu'à 30 millions d'euros sur trois ans

Le PSG devrait toucher 25 à 30 millions d’euros sur une durée totale de 3 ans. La cryptomonnaie est clairement un domaine où le Paris SG entend bien se développer, alors que le club de la capitale a déjà sa propre monnaie, avec laquelle il a rémunéré une partie de l’arrivée de Lionel Messi. Un partenariat mondial qui n’est donc pas du tout négligeable, puisque ce sera tout simplement le plus gros contrat de sponsoring de l’histoire du PSG pour une marque qui n’apparaitra pas sur le maillot du club. Ce deal va aussi permettre à la cryptomonnaie du PSG, les $PSG Fans Token d’être commercialisé par le numéro 1 mondial du genre, et possiblement de gagner en visibilité et en valeur. Le premier des contrats revus à la hausse que le PSG espère faire signer maintenant que Lionel Messi est dans ses rangs.