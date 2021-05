Dans : PSG.

Tandis que le FC Barcelone se prépare à un nouveau changement d'entraîneur, l'avenir de Lionel Messi semble s'inscrire loin du Barça. Et c'est désormais le Paris Saint-Germain qui tient la corde.

C’est officiel depuis dimanche soir, et la défaite du Barça face à Vigo, Lionel Messi et ses coéquipiers ne décrocheront pas le titre de Champion d’Espagne qui sera attribué à l'Atlético ou au Real Madrid. Pour Joan Laporta, cette énorme désillusion va probablement être le coup de grâce concernant l’avenir de Ronald Koeman. Mais cela aura aussi un effet concernant l’avenir de la star argentine. Là où Lionel Messi attendait un peu d’ambition et d’optimisme pour l’avenir, il a surtout vu que les Blaugrana étaient financièrement au bord de l’asphyxie et ne pouvaient pas largement investir lors du prochain marché des transferts. De quoi relancer les supputations sur l’avenir du sextuple Ballon d’Or, et notamment sur la possibilité d’un départ au Paris Saint-Germain, Messi étant totalement libre en fin de saison. Pour Leonardo, qui a décidé de ne plus du tout parler du cas Lionel Messi, après une polémique à distance il y a quelques semaines avec les dirigeants barcelonais, les portes semblent s’entrouvrir.

Lionel Messi au PSG, le Barça tremble

Et du côté du Qatar, certains commencent même à croire de plus en plus à la signature de Lionel Messi. Ce lundi, Mohammed Al Kaabi, insider qatari au compte Twitter certifié et qui avait été le premier à dévoiler il y a quelques mois que Neymar avait accepté de prolonger au PSG, lâche un message très optimiste. « L’accord se rapproche de plus en plus ! », annonce Mohammed Al Kaabi, qui illustre son message sur les réseaux sociaux d’un photo montage de Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. La saison espagnole se terminant dans une semaine, tout comme en Ligue 1, les choses pourraient singulièrement avancer, Leo Messi n'ayant jamais caché le fait qu'il allait faire savoir ses intentions une fois que le FC Barcelone aura terminé sa saison. Le mercato du siècle se prépare peut-être entre le PSG et le Barça.