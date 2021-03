PSG : Leonardo interdit aux joueurs de parler de Messi

Dans : PSG.

Le dossier Lionel Messi est bouillant, et du côté du Paris Saint-Germain on ne veut pas mettre en colère le FC Barcelone suite aux récentes polémiques. Le sujet est désormais interdit.

Avant la double confrontation entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone en Ligue des champions, Ronald Koeman et les candidats à la présidence du Barça s’étaient offusqués des propos tenus par Leonardo et plusieurs joueurs du PSG sur la possible venue de Lionel Messi à Paris lors du prochain mercato. Il est vrai que le club de la capitale avait clairement avancé ses pions, sachant que le sextuple Ballon d’Or arrive en fin de contrat et a pour l’instant refusé de prolonger son bail avec Barcelone. Mais forcément, tout ce qui touche Lionel Messi est à prendre avec des pincettes, et au Barça on est monté dans les tours, estimant que le club français était allé beaucoup trop loin. Depuis, le sujet Lionel Messi est visiblement pris avec une énorme prudence dans les couloirs du Parc des Princes. Et même mercredi soir, après la qualification du Paris Saint-Germain face à Barcelone, aucun joueur n’a parlé de la possible venue de la Pulga au PSG. Seule l’étreinte d’Angel Di Maria avec son compatriote après le coup de sifflet final ayant été commentée à Barcelone.

Paredes n'a pas le droit de parler de Lionel Messi

Si l’attitude a radicalement changé à Paris, c’est qu’au plus haut niveau ordre a été donné de ne plus parler de Lionel Messi. Et c’est Leandro Paredes qui l’a confié ce dimanche dans un entretien accordé au JDD lorsque la possibilité de voir la star argentine du Barça débarquer en Ligue 1. « On m’a demandé de ne plus aborder ce sujet, car des personnes n’ont pas aimé ma prise de position. Apparemment, certains y ont vu un manque de respect de ma part. Ce n’était pas le cas. A lui de décider tranquillement à l’issue de la saison ce qu’il veut faire », a répondu, avec une prudence absolue, le milieu de terrain argentin du Paris Saint-Germain. Les consignes données par la direction du PSG sur le dossier Lionel Messi ont visiblement été reçues 5 sur 5.