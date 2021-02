PSG : Messi paye l'absence de Ballon d'Or, France Football accusé

Dans : PSG.

Dans son édition de la semaine, France Football a utilisé un montage montrant Lionel Messi sous le maillot du Paris Saint-Germain. A quelques jours du match de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, ce choix ne fait pas l’unanimité.

La tension monte encore un peu plus entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En cause, l’intérêt du club de la capitale pour Lionel Messi. Il est vrai que les Parisiens ne se gênent pas pour afficher leur volonté d’attirer l’Argentin à la fin de son contrat l’été prochain. De quoi agacer tous les membres du Barça, y compris le sextuple Ballon d’Or lui-même. Mais cela n’a pas empêché France Football d’en remettre une couche en montrant « La Pulga » en Une sous le maillot du PSG. Une initiative inacceptable pour Rivaldo, pas tendre avec l’hebdomadaire français.

« Cette Une est incorrecte et irrespectueuse envers le Barça, d'autant que les deux équipes s'affrontent dans une semaine, a critiqué le consultant de Betfair. Et ce n'est pas seulement irrespectueux envers le club, mais aussi envers Messi qui pourrait sortir affecté par tout ça. Imaginons que le Barça perde cette confrontation contre le PSG. Beaucoup de supporters et même la presse pourraient penser que Messi n'était pas impliqué à 100% avec l'équipe à cause de l'intérêt du PSG. La pression sur Messi sera gigantesque. On ne sait pas s'il y a déjà eu des contacts entre Messi et le PSG, mais même si c'était vrai, je pense que Messi respectera toujours le Barça et qu'il donnera tout à chaque match tant qu'il portera ce maillot. »

Une tentative de compensation ?

« C'est une provocation inutile de France Football et c'était clairement une erreur, parce que c'est une publication très respectée dans le monde, a enfoncé l’ancien Blaugrana. Je ne vois pas ce qu'ils gagnent en faisant ça. Bien sûr que ça fait partie du football et on l'a récemment vu avec le Barça, quand ils ont notamment fait signer Griezmann et Braithwaite, mais le timing m'agace. France Football n'a pas décerné le Ballon d'Or en 2020 et peut-être que maintenant ils tentent d'attirer l'attention, mais pour un magazine si réputé, sincèrement, je ne crois pas que c'était le bon moment. » De son côté, le média assume parfaitement son choix.