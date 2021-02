PSG : Messi harcelé, France Football dézingue le Barça

Dans : PSG.

France Football a fait le buzz mardi en Espagne en raison de sa Une consacrée à Lionel Messi.

Pour rappel, le magazine a fait le choix de montrer Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain sur les épaules. Le but de France Football n’était évidemment pas d’annoncer le transfert de l’Argentin au PSG, mais simplement de consacrer un dossier complet aux éventuels changements qu’impliqueraient la venue du Ballon d’Or dans la capitale française. La presse espagnole a toutefois perçu cette Une comme une provocation et une tentative de harcèlement. Répondant à ces accusations, le rédacteur en chef de France Football a riposté sur l’antenne de RMC.

« Si c'est ça qui déstabilise le Barça... Le Barça, depuis quelques mois, se débrouille très bien tout seul pour se déstabiliser » a lancé Rémy Lacombe avant de poursuivre. « Cette Une n'est pas faite pour ça. C'est un dossier sur Messi. On n'annonce pas que Messi va venir au PSG. C'est un dossier dans lequel on pose un certain nombre de questions. Est-ce qu'il a envie de venir ? Comment Neymar le drague-t-il ? Quel montage financier possible ? Comment pourrait-il s'inscrire dans le schéma de Pochettino ? C'est tout ça qu'on traite à l'intérieur. Après, la une est directe. On ne tourne pas autour du pot. Messi au PSG, de toute façon, c'est dans l'air depuis quelques semaines et tout le monde en a parlé ». Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir en Espagne, où le quotidien Sport suit le dossier de près. Mardi, il titrait « Harcèlement total » en faisant référence à la Une de France Football sur Lionel Messi. Une polémique comme on les aime, à une semaine du choc en Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.